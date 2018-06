Ballenpresse brennt

Marburg-Hermershausen Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist in Hermershausen eine Ballenpresse in Brand geraten. Der Benutzer schaffte es, das Gerät noch rechtzeitig vom Feld herunter zu fahren, so dass sich der Brand nicht ausbreitete. Die Feuerwehren aus Hermershausen und Elnhausen waren im Einsatz. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro. (red)