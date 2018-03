Ballerinen erhalten Auszeichnungen

Im Juni bewertete die Prüferin Emely Koschyk aus England die Leistungsstufen Grad 1, Grad 2 und Grad 7 nach den Maßstäben der Royal Academy of Dance (RAD).

Sie bescheinigte allen Mädchen ein hohes Leistungsniveau, was sich auch in den guten Noten niederschlug.

Inge Schützmann, Lehrerin der RAD und Inhaberin der Ballettschule Juliette, durfte nun mit großer Freude ihren hervorragenden und fleißigen Schülerinnen 22 mal Gold und neunmal Silber verleihen.

Alle Prüfungen für die Tänzerinnen sind freiwillig und keine Voraussetzung für die nächsthöhere Klasse. Sie sind für diejenigen geeignet, die sich weiterqualifizieren möchten.

Die Royal Academy of Dance ist eine internationale Ausbildungs- und Prüfungsorganisation für klassisches Ballett mit Hauptsitz in London – und heute bereits in über 60 Ländern vertreten.

Die Queen ist Schirmherrin

Ihr Ziel ist es, mit Ballettschulen auf der ganzen Welt nicht nur einen einheitlichen hohen Ausbildungs- und Prüfungsstandard zu gewährleisten, sondern auch die Freude am Tanz zu vermitteln. Schirmherrin dieser Ballettorganisation ist Königin Elisabeth von England.

Im November 2018 ist wieder eine große Ballettaufführung mit allen Schülerinnen im Bürgerhaus Weilmünster geplant. (red)