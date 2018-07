Barrierefrei durch den Wildpark

Hans Friedrich, der stellvertretende Bezirksgruppen­leiter aus Limburg, leitete die Versammlung. Der Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr führte die Kontakte mit Vertretern der Städte und Kommunen in den Landkreisen Lahn-Dill und Limburg-Weilburg auf.

Diese Kontakte führten zu deutlichen Verbesserungen für Sehbehinderte und Blinde. Dazu zählten die Einrichtung von Ampeln mit akustischen Signalen sowie der Ausbau von Leitlinien und Aufmerksamkeitsfeldern bei Straßenbaumaßnahmen.

Der Blinden- und Sehbehindertenbund engagierte sich auch bei den Aktionen der „Modellregion Inklusion“. Ein Schwerpunkt war die Barrierefreiheit im Wildpark „Tiergarten Weilburg“, in dem es regelmäßige Führungen für Menschen mit Seheinschränkungen geben soll. Neben weiteren Aktionen wurde auch der Informationsfluss ausgeweitet.

Neben den Stammtischen in Herborn und Limburg gibt es nun auch einen Stammtisch in Wetzlar. Der offene Treff rund um das Auge findet einmal im Monat in der Beratungsstelle „Blickpunkt Auge“ in Limburg statt. (red)