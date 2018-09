Bastel-Nerd stellt sich Walker in den Garten

Dabei sind die Nachbarn und auch die aktuell knapp vier Millionen Youtube-Kanal-Abonnenten des Engländers Colin Furze aus der Vergangenheit schon so einiges gewohnt.

Doch Karts mit Düsenantrieb, Flammenwerfer-Roller sowie Überkopfschaukel und Atombunker im eigenen Garten verblassen gegen die neueste Kreation des Bastlers: Diesmal hat der Youtuber gemeinsam mit Helfern einen gigantischen AT-ACT (All Terrain Armored Cargo Transport) aus Holz und Metall zusammengeschraubt.

Video schon zwei Millionen mal geklickt

Dass sich der wochenlange Einsatz gelohnt hat, zeigt Furzes Videos, das zwei Wochen nach Veröffentlichung bereits über zwei Millionen mal geklickt wurde - die zeitliche Nähe zur Premiere des neuen Star-Wars-Streifens hat dem Erfolg seines Videos dabei sicher nicht geschadet.

Der Walker ist übrigens nicht nur Fassade. In Furzes Film ist zu sehen, dass das Innere begehbar und mit allerlei Star-Wars-Spielzeug ausgestattet ist.

Alles in allem also ein Projekt, das jedem Vollblut-Star-Wars-Fan das ein oder andere Tränchen in die Augen treiben dürfte. Nur eines kann der Walker nicht: laufen. (dwe)