Biebertal Zwar hatten Julia Bäuml und Katharina Westrich von „Biolution“ Naturmaterialien zum Basteln mitgebracht, doch die 14 Ferienkinder sammelten noch am Rimberg in Bieber Äste und Steine. Aus all dem entstanden Dinge wie Fangspiele und Tiere aus Stöcken. (mo/Foto: Moos)