Bauausschuss berät über Etat

Gladenbach Der städtische Haushalt für 2019 steht auf der Agenda des Gladenbacher Bau- und Planungsausschusses. Das Gremium tagt am Mittwoch, 5. Dezember, ab 18 Uhr im Haus des Gastes. Die Parlamentarier werden sich an diesem Abend auch mit dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Lammerich“ in den Gemarkungen Gladenbach und Erdhausen beschäftigten. (red)