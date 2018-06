Bauern erwarten 5000 Besucher

Zum dritten Mal laden Landkreis, Kreisbauernverband, der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, die Interessengemeinschaft Zugpferde und der Wasser- und Bodenverband Marburger Land zum „Tag der Landwirtschaft“ ein. „Wir waren schon beim ersten Mal im Jahr 2014 vom Besucherandrang überrascht. 2016 wurden es noch einmal deutlich mehr, und so sind wir in diesem Jahr für noch mehr Besucher vorbereitet“, sagt Landrätin Kirsten Fründt (SPD).

Der „Tag der Landwirtschaft“ ist eine Veranstaltung vor allem für Familien und Verbraucher, erklärt sie. „Hier können Verbraucher in Kontakt mit den Erzeugern ihrer Lebensmittel kommen und viele interessant Dinge über die Lebensmittelproduktion erfahren.“ Kreislandwirt Frank Staubitz ergänzt: „Und die Landwirte stellen sich auch gerne kritischen Fragen, zu Düngemitteln oder anderen Themen.“

Der „Tag der Landwirtschaft“ hat die frühere Kreistierschau abgelöst. Die traditionelle Vorführung und Prämierung von Pferden und Kühen ist immer noch ein wichtiger Bestandteil der Veranstaltung, erklärt Norbert Fett vom Fachbereich Ländlicher Raum des Landkreises. Es gibt einen Jungzüchter- und Kälberaufzucht-Wettbewerb sowie Vorführungen von Schafen, Ziegen und Mutterkühen.

Kaltblutpferde und Kuhgespann in Aktion erleben und neue Landtechnik kennenlernen

Neue Landtechnik wird vorgeführt, aber auch Bodenbearbeitungstechniken von „Anno dazumal“ können die Besucher bewundern. So ist Karl-Wilhelm Becker aus Kirtorf-Lehrbach mit seinem Kuhgespann vor Ort und zeigt mit dem Zugochsen Karl-Heinz und Kuh Beate, wie früher der Boden aufgelockert wurde. Ein Gespann mit Kaltblutpferden der Interessengemeinschaft Zugpferde ist bei der Arbeit zu sehen.

Für Interessierte gibt es Fachinformationen zu Themen wie Biodiversität – hier können auch Blühflächen als Bienenweide und Rückzugsort für Kleintiere in verschiedenen Stadien besucht werden –, zu erneuerbaren Energiequellen samt intelligenter Speicherung von Überkapazitäten oder Einkommensalternativen für Landwirte. „Unser Landkreis verfügt über den größten Anteil an Blühflächen in Hessen“, betont Kreislandwirt Frank Staubitz. „Und über den größten Anteil an Bioenergieflächen“, ergänzt Fett. Daran zeige sich, dass moderne Landwirtschaft durchaus zum Erhalt der Umwelt beitrage.

Im Rahmenprogramm gibt es für Kinder ein Wettmelken und andere Angebote, auch ein Streichelzoo wird eingerichtet. Das Zapfwellenorchester soll die Besucher in Staunen versetzen, HessenForst stellt seine Arbeit vor, in der Spinnstube gibt es frisch gebackene Waffeln. Es wird vorgeführt, wie Schafe geschoren werden, Schweinemobil und Imkerei zeigen die Haltung unterschiedlichster Nutztiere.

Um Platz für den erwarteten Besucheransturm zu haben, haben die Nachbarn des Wasser- und Bodenverbandes im Radenhäuser Feld weitere zwei Hektar für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr mit dem Auftrieb der Tiere, die offizielle Eröffnung ist um 10 Uhr. Von 10 bis 12.30 Uhr stehen Vorführungen von Pferden auf dem Programm, die Rinder haben Zeit von 10 bis 15 Uhr. Kaltblutpferde und Kuhgespann sind von 14 bis 17 Uhr im Einsatz, die Preisverleihung ist um 15 Uhr. Bis 17 Uhr ist die Veranstaltung geöffnet, der Eintritt ist frei.