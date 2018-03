Baumbestattungen kommen gut an

Der erste für baumbestattungen vorgesehene Bereich sei bereits komplett belegt, sagte Herrmann in der jüngsten Ortsbeiratssitzung. Bestattungen erfolgen derzeit bereits in einem zweiten Baumbereich. Weitere potentielle Möglichkeiten seien auf der unteren Friedhofsterrasse genügend gegeben. Das „Echo“ seitens der Bürger sei durchaus positiv, zumal diese Bestattungsform auch kostengünstig sei. Rolf Herrmann sprach auch die derzeitige Urnengräberanlage auf dem steilen Friedhofsgelände an.

Terrasse bietet sich für Urnengräber an

Auf einer weiteren Terrasse des Schlierbacher Friedhofes biete sich die Anlage von Urnengräbern durchaus an.

Der Ortsbeirat sprach sich dafür aus, das ehemalige „Splittlager“ mit seinen dreiseitigen Betonwänden so umzufunktionieren, dass dieses als Unterstand für Friedhofsbesucher genutzt werden könne. (hlp)