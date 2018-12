Bauschaum  im Auspuff

Stadtallendorf Bislang haben zwei Autobesitzer der Polizei gemeldet, dass der Auspuff ihres Autos mit Bauschaum gefüllt worden ist. Die betroffenen Fahrzeuge, ein grau-beige farbiger VW Golf und ein blau-grauer Hyundai i30, standen zur Tatzeit in der Nacht zum Sonntag, 2. Dezember, ein paar Meter voneinander entfernt in der Gießener Straße in Stadtallendorf. Tatzeit müsste nach bisherigem Wissen nach Mitternacht und vor 10.30 Uhr gewesen sein. Es entstanden jeweils Schäden von mehreren Hundert Euro. (red)