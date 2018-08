Bayern-Freunde spenden 1000 Euro

Zu den Gründungsmitgliedern, die den Fanclub vor zehn Jahren aus der Taufe gehoben haben, gehörte Reiner Künkel. Der ehemalige Bayern-Spieler ist auch Ehrenmitglied des Vereins.

Ehrenmitglied überreicht Bild

Zum Geburtstag überreichte er den Bayern-Freunden als Geschenk ein Bild aus seiner aktiven Zeit beim Rekordmeister. Das Bild, auf dem Künkel zusammen mit Sepp Maier und Uli Hoeneß zu sehen ist, ist von allen dreien unterschrieben.

Der Bundesligaclub gratulierte seinen Fans zudem mit einem Glückwunschschreiben in Form einer Urkunde. Die weiteren Gründungsmitglieder, die geehrt wurden, sind: Michael Dias, Sven Büttner, Melanie Böhm, Thomas Büttner, Nils Debus, Uwe Freund, Steffen Fuchs, Jörg Gerhard, Johanna Heimann, Jan Patrick Heising, Julian Kessler, Thomas Kessler, Armin Kunz, Jaqueline Kunz, Julian Simon, Rainer Simon, Wolfgang Dias, Kim-Tobias Aßmann, Thorsten Seitz und Florian Kreuzer.

Die Jubilare erhielten jeweils eine Urkunde sowie einen goldenen Mitgliedsausweis, eine bronzene Anstecknadel mit dem Logo des Fanclubs und einen großen Regenschirm.

Die Bayern-Freunde nahmen aber nicht nur Geschenke entgegen, sie verteilten auch welche. Bei seinen regelmäßigen Fahrten zu den Spielen in der Münchner Allianz-Arena führt der Fanclub ein Tippspiel durch, bei dem auch jeweils eine Spende eingeschlossen ist. Diese werden gesammelt und alle zwei Jahre einem wohltätigen Zweck zugeführt.

Die Bayern-Freunde entschieden sich – wie schon in den Vorjahren – für die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder in Marburg als Empfänger für die Spende. Diese rundeten sie anlässlich ihres Geburtstages noch etwas auf. So nahm Marika Ursprung vom Vorstand der Elterninitiative einen Spendenscheck über 1000 Euro entgegen. (val)