Beamte arbeiten ehrenamtlich

Michael Schmidt war für den Bezirk Weilburg I zuständig und somit für die Ortschaften Weilburg, Ahausen und Kirschhofen.

Tayefeh-Mahmoudi dankte dem 88-Jährigen für sein Engagement in all den Jahren: „Sie haben hervorragende Arbeit geleistet und es gab nie Beanstandungen.“

Ernannt wurde Schmidt am 25. September 1996 und ist seitdem immer wieder gewählt worden. 2015 wurde er für 50 Jahre öffentlicher Dienst geehrt. Schmidt wurde 1930 im ehemaligen Jugoslawien in dem deutschen Siedlungsgebiet zwischen Budapest und Belgrad geboren. Mit 14 Jahren kam er, wie jeder deutscher Abstammung, in Gefangenschaft, genannt Zivil-Internierung.

Dort musste er sechs Jahre lang bis 1950 bleiben. Als 20-Jähriger kam er wieder auf freien Fuß, musste unter Tito den Grundwehrdienst leisten. „1955 bin ich als Spätheimkehrer nach Deutschland in ein Grenzlager nach Bayern gekommen; eine Tante von mir lebte in Landau in der Pfalz, und dort ging ich dann auch hin und fing 1956 bei der Bundeswehr an“, erinnert sich Schmidt.

Dabei habe er sich bis zum Oberstabsfeldwebel hochgearbeitet. 1983 ging er in den Ruhestand und kam 1990 mit 60 Jahren nach Weilburg, weil seine Frau Helga Weilburgerin ist.

Sein Nachfolger Armin Patzak wurde vom Stadtparlament einstimmig gewählt

„Sie hat damals mit Ulrike Meinhof am Philippinum die Schulbank gedrückt“, erzählte Schmidt. Kennengelernt haben sie sich bei der Bundeswehrverwaltung in Darmstadt und 1958 geheiratet. Sein Schöffen-Vorgänger schlug ihn damals als Nachfolger vor und bis heute erlebte er vier Amtsgerichtsdirektoren.

Sein Nachfolger Armin Patzak aus Ahausen wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 12. Juli einstimmig gewählt. Er wurde von Tayefeh-Mahmoudi bis 2028 als Schöffe ernannt und vereidigt. Der 61-jährige Verfahrensingenieur im Ruhestand wird stellvertretender Ortsgerichtsvorsteher.

Er wird unter anderem Carsten Klenke, der seit zwölf Jahren Ortsgerichtsvorsteher für den Bezirk Weilburg I ist, unterstützen. Die Gerichtsdirektorin erläuterte, dass Ortsgerichtsmitglieder keine Juristen sind und nicht rechtsberatend tätig sein dürfen.

„Sie sind verdiente, lebenserfahrene und geachtete Mitglieder der Gemeinde, in denen das Ortsgericht besteht“, klärte Tayefeh-Mahmoudi auf. Sie sind Ehrenbeamte, was bedeutet, dass sie sich in ihrer Freizeit und ohne Bezahlung, abgesehen von einer Aufwandsentschädigung für die Belange ihre Mitbürger einsetzen.

„Als Ortsgerichtsmitglied, besonders in der Führungsrolle als Ortsgerichtsvorsteher, hat man grundsätzlich keine besondere Ausbildung und wird auch nicht vorab geschult; in der Regel stehen der Vorgänger und die Kollegen aus den anderen Ortsteilen mit Rat und Tat zur Seite, bis auch dort Routine einkehrt“, sagte Tayefeh-Mahmoudi.