Bedrohten Insekten Gutes tun

Breidenbach-Niederdieten Viele fragen sich, was sie im Garten für die Artenvielfalt und gegen das Insektensterben tun können. Dabei kursieren viele Mythen. Grundwissen soll ein Vortrag von Felix Riedel aus Marburg bieten. Er beginnt am Montag, 18. Juni, um 20 Uhr im Café Q (Dietetalstraße 20). Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist der Kulturverein Niederdieten in Zusammenarbeit mit dem Obst- und Gartenbauverein. (red)