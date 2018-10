Beethoven in der Kirche

Braunfels Der Pastoralchor Cantate Domino gastiert am Samstag, 27. Oktober, und Sonntag, 28. Oktober, jeweils ab 17 Uhr in der Kirche St. Anna in Braunfels. Weitere Mitwirkende sind das Mittelhessische Kammermusikensemble und Gesangssolisten. Zu Gehör kommen das Te Deum von Bizet und die Messe C-Dur von Beethoven.