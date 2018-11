Befreiungsschlag für HSG Wetzlar

Vor dieser Partie wurde so viel über die Wichtigkeit dieses Duells gesprochen. HSG-Trainer Kai Wandschneider nahm nicht nur seine eigenen Spieler, sondern auch die Fans in die Pflicht. Und die Anhänger traten in Vorleistung. 4123 Zuschauer waren zur Primetime am Samstagabend in die Rittal-Arena gekommen und trugen von Beginn an ihren lautstarken Anteil zum Sieg bei.

Nachdem der aus Rechtenbach stammende Ex-Hüttenberger Jannik Hofmann für Ludwigshafen auf 4:5 (13. Minute) verkürzt hatte, setzte sich nach und nach die Dominanz der Wetzlarer durch. Die Eulen konnten ihre verletzungsbedingten Ausfälle dieses Mal nicht so kompensieren wie noch in der Vorwoche beim Erfolg zu Hause gegen den SC DHfK Leipzig. Die HSG-Abwehr ließ ihren Kontrahenten kaum zur Entfaltung kommen, selbst wenn der es zwischenzeitlich mit dem siebten Feldspieler und dann mit drei (bulligen) Kreisläufern probierte. Die Gastgeber zogen auf 11:6 (20.) davon. In dieser Phase waren Stefan Cavor und Anton Lindskog die auffälligsten Akteure in einem prima harmonierenden Kollektiv. Allerdings waren die Kurpfälzer auch einfach zu schwach, um der HSG über einen längeren Zeitraum Paroli bieten zu können. Nachdem zur Pause schon sechs Treffer zwischen beiden Teams lagen, entschieden die Hausherren dieses so eminent wichtige Match schon direkt nach Wiederbeginn. Dank starker Paraden von Torhüter Till Klimpke enteilten die Grün-Weißen auf 21:10 (38.), wechselten dann munter durch und bejubelten am Ende einen deutlichen Erfolg.

Wetzlar: Klimpke, Marinovic (n.e.) – Hermann (2), Ferraz, Mirkulovski (3), Schreiber, Torbrügge, Frend Öfors (2), Holst (3/3), Forsell Schefvert, Rubin (7), Lux (2), Lindskog (4), Cavor (5).

Ludwigshafen: Hanemann, Lenz (ab 31.) – Stüber, Salger (3), Dietrich (3), Hideg (1), Scholz, Haider (2), Falk (3), Hofmann (1/1), Müller (2), Dippe (4/1).

Schiedsrichter: Hartmann/Schneider (Barleben/Magdeburg) – Zuschauer: 4123 – Zeitstrafen: Wetzlar fünf (Lindskog zwei, Torbrügge zwei, Holst); Ludwigshafen vier (Haider zwei, Salger) – verworfene Siebenmeter: Hofmann (Ludwigshafen) wirft an die Latte (1); Holst (Wetzlar) wirft an die Latte (43.).