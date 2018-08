Begeisterte Ferienpass-Kinder

War es im letzten Sommer noch so, dass ein paar Veranstaltungen aufgrund von schlechtem Wetter abgesagt oder kurzfristig der Veranstaltungsort geändert werden mussten, beeinträchtigte diesmal die extreme Hitze die ein oder andere Aktion. So musste der von der Stadtjugendpflege geplante Kletterworkshop leider ausfallen, weil die Griffe der Kletterwand für die Kinderhände einfach zu heiß gewesen wären.

Fast alle Aktionen waren vollständig ausgebucht oder so stark gefragt, dass bei einigen noch kurzfristig ein zweiter Veranstaltungstermin organisiert werden musste. Die Kinder, die von der Warteliste nachrücken konnten, haben sich natürlich sehr gefreut, dass sie unerwartet doch noch an ihrer Wunschveranstaltung teilnehmen konnten. Dazu gehörte u. a. der Selbstverteidigungskurs von Asian Sports in Dillenburg, ebenso der in diesem Jahr zum ersten Mal angebotene Nähkurs vom „Kleinen Quiltatelier“ Becker in Donsbach und die Kanutour der Adventgemeinde Dillenburg.

Neu dabei war in diesem Jahr u. a. der Schützenverein „Hubertus“ e. V. Frohnhausen, bei dem den Kindern der Umgang mit dem Luftgewehr gezeigt wurde. Hierbei konnten die Kinder feststellen, wie wichtig es ist, ruhig und entspannt zu sein und sich zu konzentrieren, damit man auch ins Schwarze trifft. Die erfolgreiche Teilnahme bestätigte dann die den Kindern ausgehändigte Urkunde.

Der Angelverein Dillenburg, der ebenfalls neu dabei war, bot sogar zwei verschiedene Aktionen an. In der zweiten Ferienhälfte begeisterte „Angeln und Grillen“ am Vereinsweiher in Tringenstein die Kinder, wie bereits die „Biologische Gewässeruntersuchung“ in der ersten Ferienwoche.

Zahlreich erschienen waren die Kids auch bei der Wanderung durch den Schelderwald mit Ulla Schäfer von der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz zusammen mit Joachim Hartmann vom Bergbau- und Feldbahnverein Schelderwald e. V. Nach einer lehrreichen Wanderung führte Joachim Hartmann die Kinder noch in die Grube Ypsilanta, was an diesem heißen Tag eine willkommene Erfrischung war. Anschließend durften die Kinder die mit Ulla Schäfer angereiste Zwergfledermaus „Robert“ anschauen und die schon hungrig wartende Fledermaus „Anna“ sogar füttern.

Beim Tennisclub Manderbach zeigten die beiden Trainer Sebastian Metz und Stefan Steinbrenner zusammen mit zwei Helfern der Jugendmannschaft des Vereins den Kindern nach kurzem Lauftraining zum Auflockern, worauf es beim Tennis ankommt. Es gab ein paar abwechslungsreiche, spielerische Übungen und die Einweisung zur richtigen Schläger- und Körperhaltung. Danach ging es ans „Netz“ und hier konnte man darüber staunen, dass einige Kinder die Bälle bereits recht gut und kraftvoll auf die Gegenseite schlagen konnten. Zur anschließenden Stärkung gab es Würstchen und Eis.

Kinderschar auch zu Gast bei Bürgermeister Michael Lotz

Bei der von der Volksbank Dill e. G. organisierten „Entdeckerreise ins Herbstlabyrinth“ erwartete die kleinen Gäste ein schöner Tag, bei dem sie bei einer Wanderung spannende Rätsel und Aufgaben lösten. Der Kopf des „Bausparfuchses“, ein Teil eines Kostüms, war im Wald versteckt und musste von den Kindern aufgespürt werden. Anschließend hatten die Kinder viel Spaß beim Überziehen des lustigen Utensils und konnten sich auch mit dem Fuchskopf fotografieren lassen, bevor es dann hinunter in die Erdbacher Höhlen ging.

Heiß begehrt war auch der Besuch bei Bürgermeister Michael Lotz, der sich immer wieder auf die Kinderschar freut. Er erklärte den Kindern, was ein Bürgermeister für Aufgaben hat und führte sie durch das Rathaus bis hinunter zum Keller der Stadtkasse, wo früher mal ein Gefängnis war und heute statt Bösewichte nur noch Akten eingelagert werden.

Den Abschluss der Ferienpass-Veranstaltungen machte das THW Dillenburg, wo leider von den angemeldeten Kindern nur wenige zur Veranstaltung gekommen waren.

Die zweite Abschluss-Aktion vom Dillenburger Museumsverein e. V. „Mensch und Pferd“ war von begeisterten Kindern besucht. Hier zeigte ein mobiler Hufschmied samt zwei Pferden den Kindern, wie die Hufeisen für die Pferde angefertigt und angepasst werden. Daniel Groth, der Leiter der Schlossberganlagen, führte die Kinder noch durch die Ausstellung in der Villa Grün, wo sie u. a. ein lebensgroßes Pferdeskelett bestaunen konnten. Zum Schluss bekam jedes Kind noch ein Hufeisen als Glücksbringer mit auf den Heimweg.

Dank an alle Veranstalter und Betreuer

Leider reicht der Platz nicht aus, um über alle tollen Ferienpassaktionen berichten zu können. Die Oranienstadt Dillenburg freut sich über die zahlreiche Teilnahme der Kinder, die noch höher war als im vergangenen Jahr. Über 160 Kinder machten Gebrauch von dem abwechslungsreichen Programm. Bei allen Veranstaltern und Betreuern bedankt sich die Stadtjugendpflege ganz herzlich und freut sich natürlich über eine erneute Unterstützung und Teilnahme im nächsten Jahr.