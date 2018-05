Begleiten und trösten

Mit diesem Leitbild werden, so Ute Reeh vom Begleitenden sozialen Dienst, die Bewohner des Altenpflegeheims Kronberg in Ewersbach betreut. Die Aufgaben in der Einrichtung, die zum Diakonischen Werk Bethanien gehört, werden mit Engagement, Wertschätzung und Liebe erfüllt. Das gelte besonders für die vielen Ehrenamtlichen, die durch ihren Einsatz das Leben der Bewohner lebendig und abwechslungsreich machen. Dabei sind nach Angaben von Reeh, der Kreativität im Umgang und in der Betreuung der Bewohner keine Grenzen gesetzt.

In einem Altenpflegeheim spielen die biografischen Hintergründe, die Interessen und auch die besonderen Anforderungen, etwa durch eine demenzielle Veränderung, für das Leben mit den zu betreuenden Senioren eine große Rolle. Die individuellen Bedürfnisse der Bewohner wahrzunehmen, ist eine wichtige Aufgabe.

Der Einsatz von Ehrenamtlichen macht das Leben der Bewohner abwechslungsreich

Das Leitbild des Diakonischen Werkes Bethanien und damit auch des Altenpflegeheims in Ewersbach heißt: „Leben helfen“. Leben helfen den Menschen, die Hilfe brauchen und wünschen. Leben helfen heißt hinschauen und begleiten, hinhören und beraten, pflegen und heilen, trösten und fördern. Dies erfolge im Pflegeheim Kronberg mit der jeweils nötigen fachlichen Hilfe, der menschlichen Zuwendung und dem Blick auf den Menschen als Geschöpf Gottes und dem damit verbundenen Angebot der Seelsorge. (red)