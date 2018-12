Bei Festumzug mitmachen

Der Umzug am Sonntag, 3. Juni, steht unter dem Motto „Hessen: Sympathisch. Bunt. Goldrichtig!“ und ist eine gute Gelegenheit, sich den Besuchern und Fernsehzuschauern zu präsentieren. Teilnahmeunterlagen können unter Tel. (06431) 203315 und per E-Mail an verena.schmehl(at)stadt.limburg.de angefordert werden.

Die Anmeldung muss bis spätestens Montag, 5. Februar, erfolgen. Für die Teilnahme am Festzug des Hessentags wird den Vereinen eine Teilnehmerpauschale gezahlt. (red)