Bei Kerzenlicht durchs Museum

Biedenkopf Am Samstag, 3. März, kann man das Schenkbarsche Haus in Biedenkopf (Bei der Kirche 9) ab 19 Uhr bei Kerzenschein erkunden. Ob Haushaltsgegenstände oder Ikonenmuseum. Es wird sich so zeigen, wie es in einer Zeit ohne Strom alltäglich wirkte. Eine Anmeldung per E-Mail an mail@kaiser-kalligraphie oder unter (0 64 61) 8 91 80 ist erforderlich. (red)