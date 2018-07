Bei Notfällen helfen

Dillenburg Ab September veranstaltet der Bezirk Dill der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) spezielle Erste-Hilfe-Kurse bei Kindernotfällen in Dillenburg. Auf dem Programm stehen die Wundversorgung bei Kindern, Notfälle erkennen und richtig handeln sowie die Säuglings- und Kleinkindreanimation. Der Kurs richtet sich an Lehrer, Erzieher, Eltern und jeden, der sich weiterbilden möchte. Anmeldungen und Infos unter www.bez-dill.dlrg.de/ausbildung. Kontakt: E-Mail an ausbildung(at)dlrg-dill.de. (red)