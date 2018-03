Bei der AOK bleibt persönliche Beratung wichtig

Deshalb ist die AOK Hessen mit 53 Beratungscentern von Hofgeismar im Norden bis Bensheim im Süden für ihre 1,6 Millionen Kunden da. Klar, dass man sie mit Standorten in Marburg und Biedenkopf auch in unserem Landkreis findet und weiterhin finden wird. „Während Wettbewerber entweder teurer werden oder ihr Geschäftsstellennetz ausdünnen, bleiben wir in jeder Hinsicht verlässlich, “ betont Jennifer Kunz.

Geld in Gesundheit investieren

Die AOK Hessen hat sich mit ihrem Gesundheitskonto zudem noch stärker an den individuellen Bedürfnissen ihrer Kunden ausgerichtet. „Jedem Versicherten stehen 400 Euro jährlich für Extra-Leistungen wie etwa für Osteopathie, Homöopathie oder spezielle Reiseschutzimpfungen zur Verfügung“, erklärt Kunz.

Mit dem Gesundheitskonto kann eine vierköpfige Familie 1600 Euro pro Jahr in Gesundheitsleistungen investieren, die aus dem Katalog der gesetzlichen Krankenversicherung normalerweise ausgeschlossen sind. Besonders gut punktet die AOK Hessen übrigens mit ihren Serviceleistungen. Die Jury des Wettbewerbs „TOP SERVICE Deutschland 2017“ hat sie zum sechstkundenfreundlichsten Unternehmen deutschlandweit gewählt.

