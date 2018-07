Beim „Dialog Runkel“ mit dabei sein

Um 17 Uhr wird in der Kreissparkasse die Ausstellung „Parcours der komischen Kunst“ eröffnet. Achim Frenz, Direktor des „Caricatura“-Museums in Frankfurt, gibt eine Einführung in die Ausstellung. Über 60 Karikaturen namhafter Künstler sind bis Sonntag, 26. August, in der KSW, in Schaufenstern der Burgstraße und in der Zehntscheune zu sehen.

Erstmals ist nach der offiziellen Eröffnung ab 18 Uhr die „Kanalmusik“ in der Burgstraße zu hören. Aus den Gully-Deckeln der Innenstadt erklingt klassische Musik und begleitet die Besucher über den Parcours zu den Spielstätten. Der Weg führt vorbei am „Ökocar“ in der Burgstraße 53 bis 55, einer Installation, die auch von Leknur Nhal entworfen wird.

Zum Abschluss der Eröffnung ist ab 19 Uhr die „Microband“ mit ihrem Programm „Klassik für Dummis“ in der Zehntscheune zu erleben. Der Runkeler Kultur­sommer bietet bis Freitag, 24. August, Musik, Theater, Events und auch Ausstellungen.

Weitere Informationen rund um den Kultursommer sind unter www.dialog-runkel.de erhältlich. (red)