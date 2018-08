Beim Tennisclub reinschnupern

Weinbach Der Tennisclub in Weinbach bietet ab sofort wieder ein „Schnuppertraining“ für Interessierte an. Wer Lust und Laune hat, sich dem Tennissport zu widmen oder auch nur einen ersten Kontakt mit der Sportart sucht, kann sich auf der Tennisanlage in Weinbach (oberhalb des Sportplatzes) nicht nur informieren, sondern auch aktiv die ersten Versuche unternehmen.