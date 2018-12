Gladenbach-Bellnhausen Die Bellnhäuser wollen am Sonntag, 9. Dezember, gemeinsam den 2. Advent begehen. Los geht es um 16 Uhr an der aufgebauten „Deko-Hütte“ am Fußgängerweg zwischen altem Ortskern und Neubaugebiet. Neben der Weihnachtsgeschichte und Singen gibt es einen Imbiss, eine Kinderüberraschung, Punsch und Glühwein. (ppi)