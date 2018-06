Belohnung für die Geduld

Im Jahr 2000 hatte der Verein bei der Mitgliederversammlung beschlossen, ein Schwalbenhaus zu bauen. Heimische Firmen spendeten Geld, damit das Projekt umgesetzt werden konnte. Aber auch der Verein brachte eine gewaltige Summe auf, um den Schwalben eine Heimat zu bieten.

Allerdings wich die anfängliche Euphorie der Ernüchterung. Die Schwalben machten von dem neuen Haus kein Gebrauch. „Wir haben alles versucht, Material für Nestbau zur Verfügung gestellt, eine Beschallungsanlage die tagsüber Schwalbengezwitscher imitierte, alles half nichts“, erklärt einer der Initiatoren, Klaus Viehmann.

Wenn die Wohnung umziehen muss

Experten meinten, dass das nahe Trafo-Häuschen die Ursache wäre. Denn Schwalben sind „Energieflüchter“.

Der Verein blieb beharrlich. Die Nester wurden vom Haus abgeschraubt und an einem Nachbarhaus angebracht. Diese Unterkunft nahmen sie an. Als die Jungvögel schon Laute von sich geben konnten, wurden sie zurück ins Schwalbenhaus gebracht. Die Elterntiere fütterten nicht weiter, also wieder zurück ans Nachbarhaus.

Der Verein erwägte schon, das Haus umzusetzen. Vielleicht – zum Glück – fehlte der richtige Platz und auch für die Umsetzung die entsprechenden Leute. Nach 18 Jahren Geduldsprobe sind nun endlich die ersten drei Nester besetzt. Die Vogel- und Naturschützer hoffen, dass die Schwalben das Haus jetzt weiter annehmen. Sie sind froh, dass die Natur sie sehr positiv überrascht hat und dass sie die Kritiker des Projekts doch noch besänftigen konnten. (jhw)