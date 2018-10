Benefizkonzert: Tickets sichern

Weilburg Am Sonntag, 21. Oktober, gestalten die Kantorei der Weilburger Schlosskirche und der Männerchor „Cäcilia“ Lindenholzhausen ein Benefizkonzert unter dem Motto „Lieder des Lebens“ zu Gunsten der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg. Veranstaltet wird das Konzert, das in der Schlosskirche in Weilburg stattfindet und um 17 Uhr beginnt, vom Förderkreis der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg. Am 29. Weilburger Residenzmarkt findet am Sonntag, 14. Oktober, von 12 bis 18 Uhr an der Ecke Langgasse/Neugasse vor der Residenz-Buchhandlung ein Kartenvorverkauf statt, bei dem Eintrittskarten in den Kategorien I (15 Euro) und II (zehn Euro) angeboten werden. (red)