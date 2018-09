Benzingespräche führen

Der „Bikersgemoh“-Motorrad-Gottesdienst mit Ausfahrt findet in diesem Jahr in der Evangelischen Kirche in Dietzhölztal-Mandeln (Laaspher Straße 43, 35716 Dietzhölztal) statt.

Auch im 14. Jahr des Bestehens der „Bikersgemoh“ sind Motorradfahrer, die Lust auf einen schönen Sonntag mit tollen Begegnungen, „Benzingesprächen“ und der christlichen Botschaft haben, zu einem besonderen Gottesdienst mit anschließender Ausfahrt eingeladen.

An diesem Sonntag feiern die Motorradfahrer und MZ-Freunde in der Kirche Mandeln ihren Bikersgemoh-Gottesdienst zum Saison-Ende.

Die Biker werden ab 14 Uhr zum Einrollen und Stehkaffee erwartet.

Nach dem Gottesdienst wollen die Biker zu einer Rundfahrt aufbrechen, die von den MZ - Freunden Mandeln organisiert wird.

Ausklingen wird der Nachmittag am Hammerweiher mit einem kleinen Imbiss. (red)