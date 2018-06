Beratungsstellen helfen weiter

Eine 52-jährige Anruferin aus Wetzlar sorgt sich um ihre Tochter. Sie trinkt täglich. Willamowski meint, die Mutter solle sich mit ihrer Tochter an die Suchthilfe in Wetzlar wenden. Die Mitarbeiter dort stünden mit Rat zur Seite. „Eventuell kommt auch eine stationäre Entgiftung in Frage, aber dabei müsste die Tochter mitziehen und es auch selber wollen“, erklärt der Experte. Außerdem solle die Mutter weiterhin gesprächsbereit bleiben und die Tochter motivieren mit zur Beratungsstelle zu gehen.

Eine 68 Jahre alte Anruferin aus Dautphtetal hat einen kranken Sohn, der nach einer Bandscheibenoperation an ständigen Schmerzen und Depressionen leidet. Der Frührentner geht nicht mehr vor die Tür, bei ihm wurde eine bipolare Störung diagnostiziert. Die Mutter macht sich Sorgen, weil er Cannabis raucht. Willamowski liegt mit seiner Vermutung richtig, dass der Sohn es zur Selbstmedikation nimmt. Der Arzt hat es ihm als Schmerzmittel verschrieben. Für die Eltern sei es eine schwierige Situation, meint der Experte. Die Schmerzen und der soziale Rückzug machten dies nicht einfacher. „Das depressive Bild steht bei Ihrem Sohn im Vordergrund, deshalb wäre es gut, wenn er in eine stationäre Klinik kommt“, sagt der Mediziner.

Den von Sucht betroffenen unaufdringlich Menschen motivieren, Hilfe anzunehmen

Die Mutter solle ihn unaufdringlich und freundlich motivieren, da er ja bei einem stationären Aufenthalt nichts zu verlieren habe. „Zuhause wird sich nichts bewegen, aber die Klinik bringt eine Chance mit sich.“ Er empfiehlt immer eine heimatnahe Behandlung. „Plan B wäre eine Betreuung, die man beim Amtsgericht beantragt“, rät der Arzt. Dann hätten die Eltern oder eine andere Betreuungsperson die Verantwortung für den Sohn. „Auch für die Angehörigen ist es wichtig, dass sie Hilfe bekommen und Ansprechpartner haben“, sagt der Mediziner.

Eine 55 Jahre alte Anruferin aus Eschenburg hat Probleme mit ihrem rauchenden und trinkenden Partner. Der Freund ist geschieden und seine beiden Kinder leben bei der Mutter. Er hat einen minderjährigen Sohn der Drogen nimmt. Aber auch das Alkoholproblem des Vaters wird immer größer, da er Streit mit der Exfrau und den Kindern hat. Der Arzt rät zu einem Beratungsgespräch bei der Diakonie in Dillenburg. „Sie können dort gemeinsam schauen, wie es weitergeht“, erklärt Willamowski. Die Sozialarbeiter könnten gegebenenfalls positiv eingreifen und helfen.

Ein 72-jähriger Anrufer aus dem Raum Haiger sorgt sich um seinen minderjährigen Enkel. Der Jugendliche lebt bei seinen Großeltern, da er ein schlechtes Verhältnis zu seinem Stiefvater hat. Der Enkel raucht Haschisch und driftet immer mehr ab. Der Arzt befürchtet, dass der Enkel keine Problemeinsicht zeige. „Sie sollten ihn dazu bewegen, dass er mich in Herborn anrufen kann“, erläutert Willamowski.

Möglicherweise könnten dann auch ambulante Gespräche folgen. „Die Erfolgschancen hängen von dem Enkel ab, denn er muss das wollen“, stellt der Mediziner klar.

Die legalen Drogen Alkohol und Nikotin stünden, was die Todeszahlen betrifft, immer noch weit an erster Stelle. Pro Jahr gebe es in Deutschland etwa 50 000 Tote, die infolge von Alkoholsucht sterben.

100 000 bis 150 000 Menschen sterben an den Folgen des Rauchens. Bei illegalen Rauschmitteln seien aktivierende Drogen wie Amphetamin oder Kokain gefragt. „Cannabis sei neben dem Alkohol mittlerweile zur zweiten „Volksdroge“ geworden und praktisch überall verfügbar. Die Vitosklink Herborn bietet umfassende Suchthilfe in Form von Entgiftung, ambulanten Vorgesprächen und ambulanter Nachsorge an.