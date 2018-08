Beschwerdestelle ist geöffnet

Wetzlar Die nächste Sprechstunde der „unabhängigen Beschwerdestelle in der Sozial-Psychiatrie“ für Psychiatrie-Erfahrene und Angehörige findet am Donnerstag, 23. August, von 15.30 bis 17.30 Uhr statt. Die Gesprächsrunde findet im Büro des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener in Wetzlar, Schuhgasse 7, statt. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer (0 64 41) 4 42 87 54. (red)