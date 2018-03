Besinnlich durch die Stadt

Die romantische Laternenführungen durch das weihnachtliche Weilburg mit Bratapfel und Punsch im Schlosshotel Weilburg findet an folgenden Terminen statt: Freitag, 1. Dezember, Samstag, 9. Dezember und Freitag, 15. Dezember. Start ist jeweils um 17 Uhr am Schlosshotel. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder 7,50 Euro. Anmeldungen sind bis Donnerstag der jeweiligen Woche möglich.

Teilnehmer erhalten einen Punsch

Eine Kostümführung zum Thema „Prinzessin Henriette“ bietet der Kur- und Verkehrsverein Weilburg für das dritte und das vierte Adventswochenende an. Prinzessin Henriette feiert im Jahr 1816 nach ihrer Hochzeit mit Erzherzog Karl von Österreich ihr erstes Weihnachtsfest. Ihre ehemalige Kinderfrau, die Reuschin, und eine Hofdame beschließen, Prinzessin Henriette einen Baum nach Wien zu schicken und sammeln den Schmuck für den Baum ein. Als Abschluss der Führung gibt es einen Punsch vom Markt. Die Termine sind sonntags am 10. und 17. Dezember. Start ist jeweils um 16 Uhr am König-Konrad-Platz. Die Teilnahmegebühr beträgt 7,50 Euro inklusive eines Punschs. Um Anmeldungen bis jeweils freitags um 12 Uhr vor den Terminen wird gebeten.

Anmeldungen sind beim Kur- und Verkehrsverein Weilburg unter & (0 64 71) 9 27 48 75 und per E-Mail an info(at)kvv-weilburg.de möglich. (red)