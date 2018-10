Besser sehen im digitalen Alltag

Zum einen belastet das blau-violette Licht der Bildschirme unsere Augen, zum anderen strapaziert sie der ständige Wechsel zwischen verschiedenen Sehabständen.

Blau-violettes Licht bremst die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin

Etwa zehn Millionen Menschen in Deutschland klagen über Schlafstörungen. Die Ursachen hierfür liegen unter anderem in der häufigen Nutzung digitaler Medien. So bremst das blau-violette Licht von Handy, Tablet und Fernseher die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin.

Die Betroffenen kommen abends nicht zur Ruhe oder wachen viel zu früh auf und können dann nicht wieder einschlafen. Tagsüber fühlen sie sich dann müde und gerädert.

Dabei kann die Wahl der richtigen Brille – auch wenn keine Sehkorrektur benötigt wird – helfen, wieder besser zu schlafen und am nächsten Morgen entspannt und ausgeruht zu sein. Innovative Brillengläser – wie sie Heinemann Optik & Akustik in Wetzlar, Weilburg und Braunfels führt – filtern das schädliche Blaulicht der Bildschirme heraus.

Wer viel in der digitalen Welt unterwegs ist, sollte überdies darauf achten, Brillengläser zu wählen, die das Sehen in nahen Entfernungen unterstützen und dadurch einer Überanstrengung der Augen entgegenwirken. So sind die strapazierten Augen den ganzen Tag lang optimal geschützt. Zusätzlich wird durch die optimale Sicht auch die natürliche Körperhaltung gefördert und Verspannungen sowie Nacken- und Kopfschmerzen vorgebeugt.

Was in jungen Jahren in der Regel noch problemlos funktioniert, wird mit zunehmenden Alter schwieriger: Weil die Elastizität unserer Augenlinsen nachlässt, können die Augen sich nicht mehr optimal auf verschiedene Entfernungen einstellen. Hier ist eine Gleitsichtbrille – speziell konzipiert für den multimedialen Alltag – empfehlenswert.

Die Heinemann-Experten für gutes Sehen informieren die Kunden umfassend zu den Möglichkeiten, die moderne Brillengläser ihnen in der digitalen Welt bieten.

Abgestimmt auf die individuellen Anforderungen und den persönlichen Stil behalten sie so den Durchblick. (red)