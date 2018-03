Best Ager und die Kunst des Flirtens

Es ist ein Stück über die Gebrechen und Tücken, die Vereinsamung und Vereinzelung, die mit dem Alter Hand in Hand gehen. Es ist aber auch eine Hommage an das Älterwerden in Würde, an die Kraft, den Mut und die Hoffnung, die den Menschen - auch im hohen Alter - innewohnt.

Worum geht es? „Flirtkurs 50 +“ - so heißt die euphemistische Lösung eines Volkshochschulkurses, um aktiv der Einsamkeit zu entgehen und wieder Anschluss an das Leben zu finden. Da sind Frieda und Gila: zwei Witwen. Frieda, die, seit sie denken kann, verheiratet war und nun - da ihr Mann gestorben ist - nicht weiß, wie das Allein-Leben geht.

Gila, die sich permanent um das Wohl anderer kümmert und sich trotzdem ungebraucht fühlt. Da ist Heinz, der schlagkräftige Automechaniker, der auf reife Damen steht. Friedrich, der geschiedene und überkorrekte Schuldirektor a. D., sowie Julia, die Bibliothekarin und Einzelgängerin. Und Ulf, der geschiedene Schreiner und Mann der „kleinen Schritte“.

Sechs Menschen im fortgeschrittenen Alter - „Best Ager“, sechs Charaktere, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch eines haben sie gemeinsam: Allesamt wollen sie das Ende ihrer Einsamkeit mittels professioneller Hilfe in einem VHS-Kurs besiegen, weil sie sich zu jung fühlen, um Enten zu füttern.

Premiere ist am 26. August

Und dann ist da noch Britta, eine erfolgreiche Maklerin, aber nah am Wasser gebaut und unglücklich in Liebesdingen. Weil die Veranstaltung „40 +“ nicht zustande gekommen ist, sucht sie deswegen ihr Glück verzweifelt in diesem Kurs. Für all das hat Jan, der gescheiterte Schauspieler und völlig inkompetente Kursleiter, keinerlei Gespür. Mit den Techniken des Coachings treibt er die Menschen durch Selbstpräsentation und Speed-Dating. Doch dann läuft der VHS-Kurs etwas aus dem Ruder…

Die Premiere ist am 26. August ab 20 Uhr in der Kulturscheune. Weitere Aufführungen folgen am 27. August 20 Uhr), 28. August (17 Uhr) sowie am 31. August und 2. und 3. September jeweils ab 20 Uhr.

