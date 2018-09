Besucherrekord in den Bädern

Das langanhaltende schöne Wetter dieses Sommers hat in den Herborner Freibädern für einen Besucherrekord gesorgt. Die Besuchszahlen im Freibad Herborn und Schönbad in Schönbach haben zum ersten Mal die Marke von 71.500 Badegästen überschritten. Seit Beginn der Besucherzählung ist die Zahl der Schwimmbadgäste kontinuierlich gestiegen. Ein Trend, der sich, so die Hoffnung der Herborner Bäderbetriebe, auch in Zukunft fortsetzt.