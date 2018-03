Betrunken und zu schnell

Vermutlich weil sie zu schnell unterwegs war und außerdem Alkohol getrunken hatte, ist die Frau aus dem Dillkreis am Dienstagabend mit ihrem Fahrzeug beim Abbiegen in die Greifensteiner Amselstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie stieß mit ihrem schwarzen Kia gegen eine Gartenmauer und das Auto kippte auf die Seite. Die Frau blieb unverletzt, aber am Wagen entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro. Auch die Mauer wurde beschädigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Deshalb folgte auf der Dienststelle eine Blutentnahme, und der Führerschein wurde einbehalten. (red)