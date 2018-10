Biebertaler Musikanten sorgen für beste Stimmung

Langgöns-Oberkleen Nicht nur in München, sondern auch in Oberkleen ist beim Oktoberfest zünftig gefeiert worden. Die Original Biebertaler Musikanten sorgten fünf Stunden lang für beste Stimmung unter den Besuchern im nicht ganz vollen Dorfgemeinschaftshaus. Viele Gäste präsentierten sich stilgetreu in bayerischer Kleidung – dem schmucken Dirndl und der feschen Lederhose. Veranstalter waren der Musikzug und der Förderverein der Feuerwehr Oberkleen. Andreas Weinelt moderierte den Abend. Die 13 Musiker und die Sängerin der Biebertaler Musikanten sorgten mit Blas-, Stimmungs- und Unterhaltungsmusik bis hin zu Liedern von Helene Fischer und den Sportfreunden Stiller für eine tolle Atmosphäre im Saal. Märsche wie der „Bozener Bergsteigermarsch“ und Polkas wie „Von Freund zu Freund“ und „Kaiserin Sisi“ brachten das Publikum in Schwung. Den Klassiker „Auf der Vogelwiese“ von Ernst Mosch spielten die Musiker sogar im Stehen. Bei einzelnen Stücken gefiel das Gesangsduo Katja Brück und Alexander Römer. Und der vermeintliche Wiesenhit 2018 „Cordula Grün“ fehlte an diesem Abend selbstverständlich auch nicht. (vk/Foto: Köhler)