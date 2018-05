Bienen im Fokus

Marburg-Cappel In einem Vortrag stellt Professor Dr. Dr. h.c. Randolf Menzel von der Freien Universität Berlin seine Erkenntnisse zum Einfluss bestimmter Pflanzenschutzmittel auf Bienen und andere Insekten vor. Seine Forschungsergebnisse präsentiert er am Montag, 14. Mai, im Tagungszentrum der Kreisverwaltung in Cappel (Im Lichtenholz 60). Beginn ist um 18.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. (red)