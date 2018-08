Biken für die gute Sache

Die rund 300 Kilometer lange Benefiz-Radtour führt durch Hessen und Baden-Württemberg. Am Tag vor dem eigentlichen Tourenstart findet traditionell ein „Prolog“ statt – am Mittwoch, 8. August, auf rund 68 Kilometern in und um Gießen.

Am nächsten Tag macht sich der Tross „Tour der Hoffnung“ dann von Marburg aus auf die Strecke. Der Startschuss für die rund 82 Kilometer lange Tour am Donnerstag fällt um 9.15 Uhr vor dem Vila Vita Rosenpark Hotel in Marburg (Anneliese-Pohl-Allee).

Schirmherrin ist die erfolgreiche Biathletin Petra Behle, Kapitän des Feldes der mehrfache Querfeldein-Weltmeister Klaus Peter Thaler. Für spektakuläre Fallschirmabsprünge an den Radeltagen sorgen Ex-Reckweltmeister Eberhard Gienger (MdB) und der Weltmeister im Fallschirmspringen, Klaus Renz.

Weitere Infos gibt es unter www.tour-der-hoffnung.de im Internet. (red)