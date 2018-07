Diese wunderschöne blaue Libelle wurde von Katja Klatt am Steinbruchsee Winkel in Schönbach fotografiert. Den Einheimischen ist der See eher bekannt als „Schönbacher Angelweiher“. Das Bild wurde am vergangenen Clubabend von den anwesenden Vereinsmitgliedern zum „Bild des Monats“ Juni gewählt. (Foto: K.Klatt)