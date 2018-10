Weilburg Wer sich frühmorgens aus dem Bett quält und nach draußen geht, wird in diesem Bilderbuch-Herbst belohnt. Das beweist Christoph Weber aus Waldhausen mit seinem Foto. An einem Sonntag gegen 7 Uhr fing er diese Stimmung oberhalb von Waldhausen ein. (red/Foto: C. Weber)