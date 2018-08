Bis die Ballone und Gitarren glühen

Neun Live-Bands, die neue You Club Party und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm – das sind die Highlights der Aquarena-Nacht am Samstag, 18. August. Zur großen Open-Air Party werden rund 7500 Besucher in Dillenburg erwartet. Tagsüber bietet das Aquarena-Bad für Familien ergänzend ein buntes Programm.

Ob Rammstein, ABBA, Status Quo, Metallica oder Bon Jovi - ihre Songs werden ab 18.45 Uhr auf drei Live Bühnen in der Innenstadt zu hören sein. Renommierte Tribute- und Cover-Bands werden gemeinsam mit weiteren Künstlern den Gästen ordentlich einheizen. You FM DJ Holger Gerlach und You FM Moderator Marcel Wagner legen zudem die angesagtesten Hits bei der You Club Party auf.

Der Dancefloor im Hofgarten wird bis weit in die Nacht mit einem abwechslungsreichen Mix aus Dance, Elektro, Hip Hop, Reggae und den aktuellen Charts bespielt. In Dillenburg wird für fünf Euro Eintritt auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten: Weintreff, Barock-Taverne, Foodtrucks, Imbiss- und Verkaufsstände, Ballonglühen, Cocktaillounge und -bars. Auch ein Bus-Shuttle-Service kann genutzt werden. Man kann sich schon jetzt auf das „etwas andere Stadtfest“ freuen. (red)