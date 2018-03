Biskirchener Züchter sind erfolgreich

1. Vorsitzender Karl-Heinz Martin überreichte die Vereinspokale der Lokalschau an Erwin Bingel, Ann-Kathrin Habicht, Alexander Hasenkampf und Stefan Fischer. Bei den Ergänzungswahlen wurden Horst und Ann-Kathrin Habicht aus Daubhausen als Zuständige für die Ringverteilerstelle und Impfbeauftragte wieder gewählt.

Martin erinnerte in seinem Jahresbericht an viele Versammlungen, eine Stallbegehung und den Besuch von einigen Veranstaltungen auf Kreisebene. Der Verein war beim Biskirchener Umwelttag dabei, dem Ortspokalschießen, dem sehr gut besuchten Kleintiermarkt in der Ulmer Dreschhalle und natürlich mit der Lokalschau in der „Au“. Martin dankte allen Mitgliedern, die sich engagierten.

Auch züchterisch hat sich der H9 gezeigt, angefangen mit den Clubschauen im Oktober, der eigenen Lokalschau, der Kreisverbandsschau Kaninchen, der Bundeskaninchenschau und der Landes-Clubschauen und weiteren Veranstaltungen. „Speziell das Abschneiden unserer jungen Züchter erfüllt mich mit Stolz“, sagte Martin zur Bilanz des 53 Mitglieder zählenden Vereins.

Die höchsten Auszeichnungen errangen Kai Dross aus Holzhausen, der Deutscher Vizemeister und Landesclubmeister in den Rassen Satin, schwarz und thüringerfarbig wurde, sowie Daniel Zugaj aus Rodenroth, der mit seien Zwergwiddern Havanna Landesclubmeister wurde.

In diesem Jahr ist der Verein wiederum beim Leuner Umwelttag am 17. März dabei, nimmt am Ortspokalschießen teil, veranstaltet den 4. Ulmer Kleintiermarkt am 3. Juni in der Dreschhalle Ulm, besucht Kai Dross und Horst Habicht zu Züchtertreffen und lädt am 17. und 18. November zur Lokalschau in das Bürgerhaus „Grüne Au“ ein. (hp)