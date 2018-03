Björnsen vergibt den Ausgleich

HANDBALL HSG Wetzlar unterliegt SC Magdeburg mit 27:29

WETZLAR Die Mannschaft der Stunde in der Handball-Bundesliga hat auch am Donnerstagabend in der ausverkauften Rittal-Arena gewonnen. Der SC Magdeburg setzte sich vor 4421 Zuschauern mit 29:27 (14:13) gegen die HSG Wetzlar durch.

Copyright © mittelhessen.de 2018