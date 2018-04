Bläserkonzert

Am Samstag, 21. April, wird das Siegener Blechbläserensemble pro musica sacra um 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde in Haiger (Hickenweg) zu hören sein. Die Bläser werden u. a. Musik vortragen, die für oder von pro musica sacra geschrieben wurde. So wird es an diesem Abend die Uraufführung eines Werkes von Bernd Franke geben, der ein Werk im Auftrag der Siegener Bläser geschrieben hat. Zuvor hat er Auftragswerke für die berühmten King´s Singers und das Raschér-Saxophone-Quartet geschrieben. Weiterhin werden Werke gespielt, die sich auf der neuen CD des Blechbläserensembles wiederfinden werden, die zur Zeit von pro musica sacra eingespielt wird. Der Eintritt ist frei.