Bläserkreis bedankt  sich bei Martin Schorn

Für seine engagierte Arbeit dankte die zweite Vorsitzende Schorn im Namen aller Mitglieder mit einem kleinen Geschenk. Manfred Forchheim wurde als Schriftführer, Reinhard Müller als Notenwart bestätigt.

Schorn zog eine positive Jahresbilanz. Aktiv spielen derzeit zehn Blech- und fünf Alphornbläser. 2017 waren die Bläser viel unterwegs, nicht nur in der Heimatkirchengemeinde Dutenhofen/Münchholzhausen, sondern auch in Wetzlar, Marburg oder Großaltenstädten. Ein Höhepunkt für die Blechbläser war die Bläserfreizeit in Höchst im Odenwald. Auch die Alphornspieler hatten einige Auftritte, darunter zum Maimarkt in Hüttenberg oder zur 700-Jahr-Feier in Selters.

Der musikalische Leiter Christoph Kraft zeigte sich zufrieden und blickt zuversichtlich ins neue Jahr. Geplant sind viele kleinere Auftritte in der eigenen Kirchen und darüber hinaus. (red)