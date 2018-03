Blasmusik trifft Chorgesang

Nach zehn Jahren Pause gestaltet dort der Musikverein Gladenbach unter Leitung seines Dirigenten Michael Werner wieder ein Passionskonzert. Unterstützt wird das Orchester dabei vom Chor Cantelo aus Weipoltshausen.

Das große Finale bestreiten Chor und Musikverein mit „Give us peace“ gemeinsam

Ein „besinnliches, abwechslungsreiches und spieltechnisch anspruchsvolles Programm“ stellte Michael Werner für das Gastspiel zusammen.

Das Arrangement komme einem Reiseführer durch die Musikgeschichte und deren Genres gleich, erzählt der Dirigent.

Eröffnet wird das Konzert mit der kraftvollen Musik des weltbekannten Chorals „Nun danket alle Gott“ in einer modernen Bearbeitung speziell für Blasorchester.

Weiterhin vom Musikverein zu Gehör gebracht werden die „Westminster Hymn“, „Love can build a bridge“ und ein Querschnitt durch Andrew Lloyd Webbers Erfolgsmusical „Jesus Christ Superstar“ . Der Chor Cantelo aus Weipoltshausen unter der Leitung von Jürgen Kunz tritt zunächst alleine auf, um sich dann mit dem Orchester zu einem großen Klangkörper zu vereinen. Es erklingen die „Hymne an die Freundschaft“ und die Ballade „One moment in time“ von Whitney Houston. Mit dem Medley „Spirit of Gospel“ trifft dann afroamerikanischer Chorgesang auf swingenden Big-Band-Sound des Musikvereins.

Den Abschluss des gemeinsamen Auftritts bildet „Der Mond ist aufgegangen“ in einer Bearbeitung für Blasorchester und Chor.

Das Stück „Bella Romantica“ von Manfred Schneider leitet das Finale ein, bevor sich die Akteure mit Ted Huggens zeitlosem Werk „Give us peace“ verabschieden.

Konzertbeginn ist um 16 Uhr, Einlass ab 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. (red)