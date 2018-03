Blasmusik zur „Blauen“

In Gedenken an die Blasmusik in Bicken steht die Geschichte des TV-Orchesters Herbornseelbach im Mittelpunkt. Das TV-Orchester arbeitete viele Jahre zusammen mit dem Spielmannszug Bicken. Gemeinsam wurden Instrumente besorgt und erste Flötentöne eingeübt, bis die Orchester einen individuellen Stil erarbeiteten. Rudi Bickel gründete mit Freunden die Veteranengruppe „gOLDIES“. Bei der „Blauen Stunde“ möchten die Senioren zeigen, was sie noch so drauf haben. Texte liefert Hannelore Benz. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. (hb)