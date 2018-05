Blasorchester Lahnau spielt auf

Jeweils ab 11 Uhr gibt es hier eine Stunde lang was Hübsches auf die Ohren.

Das musikalische Angebot der Matineen reicht vom strammen Marsch bis zum Countrysong

Den Auftakt macht das Blasorchester Lahnau. Die 25 Musiker bieten ein breites Repertoire mit dem Schwerpunkt auf Böhmischer Blasmusik. Mundart ist am 20. Mai mit der Gruppe „Meelstaa“ angesagt. Auf dem Programm stehen die bekanntesten Hits der aufgelösten Kultgruppe „Fäägmeel“.

Märsche, Tanzmusik und Polkas präsentiert am 27. Mai der Musikverein Echzell. Am 3. Juni folgt ein Auftritt des TV-Orchesters Herbornseelbach. Countrymusik gibt´s am 17. Juni von der Rodeo-Drive-Countryband.

Das letzte Konzert vor den Sommerferien bestreitet Wolfgang Thiele mit seiner Mundharmonika am 24. Juni. Den Abschluss der Matineekonzerte bildet der Stadtgesangstag am 26. August ab 15 Uhr.

Mit Ausnahme der ersten Matinee und des Stadtgesangstages fallen alle Konzerte bei schlechtem Wetter ersatzlos aus. (red)