Blasorchester beendet Saison

Letztes Brunnenkonzert am Sonntag

Weilburg Das letzte Brunnenkonzert in der Saison 2018 findet am Sonntag, 16. September, ab 14.30 Uhr auf dem Marktplatz in Weilburg statt. Das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Schwalbach erfreut die Gäste rund eine Stunde. Der Eintritt ist frei.