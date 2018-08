Wetzlar Mitten in den Ferien hagelt es blaue Briefe, aber dazu können die Schulen nichts. Dass die sechs Teilnehmerinnen des Sommerferienkurses „Lieber, unbekannter Freund“ einen blauen Umschlag gewählt haben, liegt an ihrer Lieblingsfarbe. Ausgehend von dem Buch „Viele Grüße, Deine Giraffe“ schrieben diese Mädchen im Rahmen des Ferienangebots der Phantastischen Bibliothek je einen Brief an „Unbekannt“. Dabei ging es zunächst darum, herauszufinden, was man von sich erzählen könnte, um einen anderen neugierig auf sich selbst zu machen – und dann durfte mit Maren Bonacker geschrieben, gemalt und gebastelt werden. Herausgekommen sind wunderschöne Briefe, die nach Velbert geschickt werden. Dort veranstaltet die Jugendabteilung der Stadtbibliothek ein Partnerprojekt und die Kinder, die dort den gleichen Kurs besuchen, sind gespannt auf die Briefe aus Wetzlar. (bon/Foto: Bonacker)