Blick in den Caritasverband

Limburg Die Geschäftsstelle des Caritasverbandes für den Bezirk Limburg ist seit 30 Jahren im Ferdinand-Dirichs-Haus am Bahnhofsvorplatz in Limburg beheimatet. Das Gebäude wurde in den vergangenen Monaten saniert und umgebaut und steht am Freitag, 14. September, von 12 bis 14 Uhr allen Interessierten für einen „Tag der offenen Tür“ offen. (red)