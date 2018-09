VON HEIKE DÖHN

Blind und auch sonst ganz normal

BÜHNE 20. Theatertage starten

Marburg. Mit einer Uraufführung des Hessischen Landestheaters Marburg sind die 20. Hessischen Kinder- und Jugendtheatertage am Sonntag im Theater am Schwanhof eröffnet worden. Vorher aber gab es noch einen Einblick in die aktive Theaterarbeit in den Workshops und einen wahren Begrüßungsmarathon.

Copyright © mittelhessen.de 2015